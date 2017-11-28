Индекс промышленного производства в Ульяновской области вырос до 107,4%
28.11.2017, 18:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 ноября в ходе аппаратного совещания Губернатор Сергей Морозов заслушал доклад генерального директора Центра стратегических исследований Олега Асмуса об итогах социально-экономического развития региона за январь-октябрь.
"До конца года осталось чуть больше месяца, и мы должны сделать всё, чтобы выполнить наши обязательства перед населением, Президентом и страной. По итогам работы в 2017 году мы будем давать оценку и руководителям отраслей, в том числе примем решение по их соответствию занимаемой должности", - подчеркнул Сергей Морозов.
Озвучивая итоги развития региона за 10 месяцев, Олег Асмус отметил, что рост индекса промышленного производства в сравнении с данными за январь-сентябрь составил 0,5%.
"Такие результаты дают нам практически стопроцентную уверенность, что этот год мы завершим с очень высоким показателем по объёму промпроизводства. Большой вклад в этот рост внесла обрабатывающая промышленность - 108,9%. Ключевыми направлениями стали производство напитков - 116,8%, текстильных изделий - 122,1%, химических веществ и химических продуктов - 155,2%, резиновых и пластмассовых изделий - 124%, металлургическое производство - 112,8%, производство машин и оборудования - 162,2%, транспортных средств и оборудования - 151,2%. По водоснабжению, водоотведению, утилизации отходов рост составил более 10%, в энергетической отрасли -2,1%", - пояснил генеральный директор Центра стратегических исследований.
Ввод индивидуального жилья увеличился на 52,4 тысячи квадратных метров, или на 19%. В январе - октябре сдано в эксплуатацию 3904 жилых домов (7261 квартира) общей площадью 663,2 тысячи квадратных метров, что составляет 108,6% к уровню прошлого года. При этом населением введено 497,9 тысячи квадратных метров (рост на 19%).
За девять месяцев инвестиции в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов области составили 41,8 млрд рублей, демонстрируя рост к аналогичному периоду прошлого года.
"До конца года осталось чуть больше месяца, и мы должны сделать всё, чтобы выполнить наши обязательства перед населением, Президентом и страной. По итогам работы в 2017 году мы будем давать оценку и руководителям отраслей, в том числе примем решение по их соответствию занимаемой должности", - подчеркнул Сергей Морозов.
Озвучивая итоги развития региона за 10 месяцев, Олег Асмус отметил, что рост индекса промышленного производства в сравнении с данными за январь-сентябрь составил 0,5%.
"Такие результаты дают нам практически стопроцентную уверенность, что этот год мы завершим с очень высоким показателем по объёму промпроизводства. Большой вклад в этот рост внесла обрабатывающая промышленность - 108,9%. Ключевыми направлениями стали производство напитков - 116,8%, текстильных изделий - 122,1%, химических веществ и химических продуктов - 155,2%, резиновых и пластмассовых изделий - 124%, металлургическое производство - 112,8%, производство машин и оборудования - 162,2%, транспортных средств и оборудования - 151,2%. По водоснабжению, водоотведению, утилизации отходов рост составил более 10%, в энергетической отрасли -2,1%", - пояснил генеральный директор Центра стратегических исследований.
Ввод индивидуального жилья увеличился на 52,4 тысячи квадратных метров, или на 19%. В январе - октябре сдано в эксплуатацию 3904 жилых домов (7261 квартира) общей площадью 663,2 тысячи квадратных метров, что составляет 108,6% к уровню прошлого года. При этом населением введено 497,9 тысячи квадратных метров (рост на 19%).
За девять месяцев инвестиции в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов области составили 41,8 млрд рублей, демонстрируя рост к аналогичному периоду прошлого года.
Источник: Правительство Ульяновской области