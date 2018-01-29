GK рассматривает площадку ТОР «Надеждинская» как место для строительства текстильной фабрики. Об этом стало известно на встрече первого вице-губернатора Приморья Александра Костенко с представителями компании в пятницу, 26 января. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Индийская компания Крассматривает площадку ТОР «Надеждинская» как место для строительства текстильной фабрики. Об этом стало известно на встрече первого вице-губернатора Приморья Александра Костенко с представителями компании в пятницу, 26 января.

По словам финансового директора ООО «КGК-ДВ» Дипака Сурана, помимо обработки и производства алмазов у компании есть опыт работы в лёгкой промышленности.

«Индийский город Сурана знаменит своей текстильной промышленностью. Мы делаем готовую ткань – красим нить, сшиваем её. Подобное производство мы могли бы организовать и в вашем регионе, но для этого нам нужно выбрать подходящую площадку», – сказал он.

По мнению Александра Костенко, наиболее подходящая площадка для строительства фабрики – ТОР «Надеждинская».

«В крае работают законы о Свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития, которые предоставляют резидентам налоговые преференции. К концу 2018 года ТОР “Надеждинская” будет обеспечена всей необходимой инженерной и коммунальной инфраструктурой», – подчеркнул первый вице-губернатор.

Александр Костенко также отметил, что строительство текстильной фабрики в Приморье позволит выйти не только на местный рынок, но и экспортировать товар в другие регионы России, страны АТР.

Дипак Сурана пообещал в ближайшее время осмотреть площадку ТОРа для возможной реализации проекта по строительству текстильной фабрики.

Также во время встречи Александр Костенко от имени врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко поздравил представителя компании с Днём республики Индия.