Индийские инвесторы намерены развивать лёгкую промышленность в Приморье
По словам финансового директора ООО «КGК-ДВ» Дипака Сурана, помимо обработки и производства алмазов у компании есть опыт работы в лёгкой промышленности.
«Индийский город Сурана знаменит своей текстильной промышленностью. Мы делаем готовую ткань – красим нить, сшиваем её. Подобное производство мы могли бы организовать и в вашем регионе, но для этого нам нужно выбрать подходящую площадку», – сказал он.
По мнению Александра Костенко, наиболее подходящая площадка для строительства фабрики – ТОР «Надеждинская».
«В крае работают законы о Свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития, которые предоставляют резидентам налоговые преференции. К концу 2018 года ТОР “Надеждинская” будет обеспечена всей необходимой инженерной и коммунальной инфраструктурой», – подчеркнул первый вице-губернатор.
Александр Костенко также отметил, что строительство текстильной фабрики в Приморье позволит выйти не только на местный рынок, но и экспортировать товар в другие регионы России, страны АТР.
Дипак Сурана пообещал в ближайшее время осмотреть площадку ТОРа для возможной реализации проекта по строительству текстильной фабрики.
Также во время встречи Александр Костенко от имени врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко поздравил представителя компании с Днём республики Индия.