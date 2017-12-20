Инициативная группа по выдвижению Путина в Президенты РФ соберётся 26 декабря на ВДНХ
20.12.2017, 00:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на пост Президента РФ соберётся 26 декабря на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
"Собрание инициативной группы по выдвижению президента пройдёт 26 декабря на ВДНХ", - сказала Тимофеева.
По её словам, в состав инициативной группы войдут члены партии "Единая Россия" и других партий, представители ОНФ, а также добровольческих объединений и волонтёрских организаций. В частности, отметила Тимофеева, в инициативную группу войдут представители "Волонтёров Победы".
Тимофеева добавила, что подготовка к заседанию инициативной группы уже началась.
"Собрание инициативной группы по выдвижению президента пройдёт 26 декабря на ВДНХ", - сказала Тимофеева.
По её словам, в состав инициативной группы войдут члены партии "Единая Россия" и других партий, представители ОНФ, а также добровольческих объединений и волонтёрских организаций. В частности, отметила Тимофеева, в инициативную группу войдут представители "Волонтёров Победы".
Тимофеева добавила, что подготовка к заседанию инициативной группы уже началась.
Источник: Единая Россия