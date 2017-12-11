ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минпромторг доработал и ужесточил проект увеличения ставок утильсбора на автомобили с 2018 года. Так, по сообщениям осведомлённых источников, сбор на легковые машины предложено поднять на 87–125% в зависимости от объёма двигателя. Ранее в пояснительной записке к бюджету планировалось поднять сбор для легковых автомобилей на 15%.

В Минпромторге не опровергли информацию источников, но сказали, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объёма производства и импорта. В грузовом сегменте индексация составит 15-40%, говорят в министерстве. А средневзвешенная индексация сбора составит 15-17,5%, утверждают в Минпромторге.

В большинстве автоконцернов комментариев не дали. В BMW говорят, что подобные проекты в итоге всегда ложатся финансовой нагрузкой как на бизнес, так и на потребителей и негативно сказываются на рынке в целом. В текущих условиях в РФ это влияние будет особенно заметно, считают в компании: рынок очень слабо растёт (по данным АЕБ, с весны фиксируется рост продаж, в январе–ноябре они увеличились на 11,7%, 1,43 млн автомобилей), маржинальности для многих дилеров не хватает, а премиальный сегмент и вовсе падает, замечают в BMW. Источник в одном из концернов утверждает, что компания "в шоке и недоумении" – затраты на утилизацию "совершенно точно не выросли на 100% и более". По его мнению, решение навредит тренду на восстановление рынка и негативно отразится на бизнесе дилеров. Кроме того, напоминает он, с 2018 года будут повышены акцизы на машины, что также скажется на ценах.

Другой источник считает, что "это абсолютно неприемлемо ни с точки зрения планирования бизнеса, ни с точки зрения здравого смысла": рынок только начал выходить из пике, и его начинают душить, сначала анонсировав сокращение программ господдержки, затем увеличив акцизы, а теперь ещё и критически индексируя утильсбор. По словам собеседника, "понятно, что повышение направлено против импорта, но обоснование индексации на такое значение непонятно". В Минпромторге не учитывают, что импорт и так уже состоит из моделей, которые не конкурируют с локальной сборкой, а это значит, что импортозамещения не будет, замечает собеседник. "Вместо роста доходов бюджета от пошлин, акцизов, НДС и утильсбора с импорта происходит обратный эффект: доля импорта упала и продолжит падать", – уверен он. По данным ФТС, ввоз легковушек в январе-сентябре упал на 7,2%, до 183,4 тыс. машин (в денежном выражении при этом он вырос на те же 7,2%, до 4,7 млрд долларов).

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что рост утильсбора для легковых машин на 87-125% действительно может негативно повлиять на восстановление рынка. Покупательская активность ещё не так высока, как хотелось бы, поясняет эксперт, при этом цены на машины с учётом роста акцизов могут вырасти в 2018 году в среднем на 10-17%.

Напомним, утильсбор для автопрома ввели в 2012 году, на рынке его считали компенсацией за снижение импортных пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили импортёры, а заводы РФ давали гарантии утилизации, но с 2014 года из-за давления стран, пожаловавшихся в суд ВТО, его распространили на весь рынок. Российским автоконцернам стали выдавать промышленные субсидии, которые считаются компенсацией сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, тогда в правительстве объяснили это девальвацией рубля, а источники считали это компенсацией очередного снижения пошлин в рамках вступления в ВТО.