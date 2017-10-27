ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца года инсультную сеть в Москве расширят за счёт создания ещё одного профильного отделения в городской клинической больнице имени С.С. Юдина, сообщил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Инсультная сеть работает в Москве с начала 2017 года. Она включает 29 сосудистых центров, в том числе восемь отделений на базе стационаров. Там созданы условия для проведения тромбоэкстрации — метода лечения пациентов с закупоркой крупных мозговых артерий при помощи так называемого эндоваскулярного вмешательства. В ходе такой операции тромб удаляется хирургическим способом с помощью специального оборудования. С начала работы инсультной сети медики уже провели более 250 таких операций, сохранивших жизнь пациентам.

По словам Алексея Хрипуна, увеличение количества отделений позволяет оказать своевременную помощь пациентам с подозрением на инсульт, так как в случае острого нарушения мозгового кровообращения жизненно важно максимально сократить время доставки пациента в профильный стационар. Тогда у врачей появляется нужное время на диагностику, проведение экспресс-анализов и компьютерной томографии.



Алексей Хрипун также сообщил, что высокую вероятность благополучного исхода при инсульте обеспечивает грамотная работа врачей скорой помощи. Поэтому специалистов столичной неотложки обучают современным принципам оценки состояния больных с подозрением на инсульт.