ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Соглашение об инвестиционной деятельности в рамках режима порто-франко подписали Корпорация развития Дальнего Востока и китайская компания «Морская аквакультура Хэ Сян». Инвесторы намерены выращивать гребешок, трепанг и морского ежа в Лазовском районе Приморского края.

В ходе реализации проекта на земельном участке площадью порядка 18 гектаров будут построены заводы для выращивания молоди, производственные цеха для сушки трепанга и изготовления икры ежа, водолазная станция, общежитие для работников, очистные сооружения и другие объекты. Высадка молоди в море произойдёт в 2018 году, а первый урожай, готовый к продаже, появится в 2020 году. Основным рынком сбыта продукции станет Азиатско-Тихоокеанский регион.

Напомним, что о намерении китайской корпорации «Яньтай Тунсян Фудс» реализовать в Приморском крае крупный инвестиционный проект по разведению аквакультуры стало известно в середине декабря этого года в ходе Дня китайского инвестора. На встрече, которую провел заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев при участии врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко, президент корпорации Чжан Жуйфэн сообщил, что инвесторы планируют открыть на территории Лазовского и Ольгинского районов морскую ферму, которая будет заниматься производством, переработкой и продажей морепродуктов.