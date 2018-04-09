09.04.2018, 23:32
Израиль обстрелял авиабазу в Сирии
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство обороны России обвинило военно-воздушные силы Израиля в нанесении авиаударов по аэродрому в Сирии. По данным ведомства, по два самолёта F-15 выпустили восемь ракет. При этом противовоздушная оборона сирийской армии смогла сбить пять из них. Сообщается, что среди российских военных советников жертв нет.
Известно, что о авиаударе стало известно в ночь на понедельник. Нападению подверглась авиабаза Тифор (Т-4). Местные новостные агентства сообщают, что в результате налёта есть погибшие и раненые.
"Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 МСК два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
В посольстве РФ в Дамаске рассказали корреспондентам, что не располагают данными о пострадавших гражданах России при ракетном ударе по авиабазе в САР.
Ещё до того, как МО РФ озвучило информацию о том, что ракетный удар был нанесён силами Израиля, США и Франция заявили о своей непричастности к произошедшему.
Известно, что о авиаударе стало известно в ночь на понедельник. Нападению подверглась авиабаза Тифор (Т-4). Местные новостные агентства сообщают, что в результате налёта есть погибшие и раненые.
"Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 МСК два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
В посольстве РФ в Дамаске рассказали корреспондентам, что не располагают данными о пострадавших гражданах России при ракетном ударе по авиабазе в САР.
Ещё до того, как МО РФ озвучило информацию о том, что ракетный удар был нанесён силами Израиля, США и Франция заявили о своей непричастности к произошедшему.
Источник: Ореанда-Новости