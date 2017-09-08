ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Насыщенная деловая повестка и широкое представительство зарубежных участников Восточного экономического форума продемонстрировали растущий интерес партнёров из Азиатско-Тихоокеанского региона к сотрудничеству с Россией. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк.

Парламентарий отметил значение роста числа международных проектов с партнёрами из Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии в различных сферах экономики, в здравоохранении, строительстве, развитии транспортной инфраструктуры, которые направлены непосредственно на улучшение качества жизни граждан в российских регионах.

По его мнению, дальневосточный регион становится всё более привлекательным для иностранных инвесторов благодаря последовательным и ответственным действиям России на внешней арене, поддержанию системы региональной безопасности, а также эффективным государственным решениям. "Создание территорий опережающего развития с соответствующими льготами в налогообложении, снижение административной нагрузки, упрощение таможенных и визовых процедур, снятие барьеров в торговле, тарифной политике, в области грузовых и пассажирских перевозок существенно повышают интерес к вложению в экономику Дальнего Востока. Это становится позитивным трендом, способным сделать регион динамично развивающейся платформой сотрудничества с зарубежными партнёрами", - отметил депутат.

По его словам, Россия стремится максимально использовать свои конкурентные преимущества, о которых говорил на форуме во Владивостоке Президент РФ. "Нам, безусловно, следует максимально вводить в экономику современные цифровые технологии, чтобы началась новая эра в развитии международного сотрудничества, и не только в Дальневосточном регионе", - считает парламентарий.