Железняк: Госдеп не имеет права лишать возможности посла РФ в США посещать российские дипобъекты
30.11.2017, 12:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Госдеп не имеет никакого права лишать возможности российского дипломата посещать здание, законно принадлежащее Российской Федерации. Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк, комментируя запрет Госдепартамента США посещать российские дипобъекты послу России в США Анатолию Антонову.
«Это очередное грубое нарушение США международных норм и общепринятых дипломатических правил, которое нельзя оставлять без должного внимания. Уверен, что Россия найдет законный способ для ответа на подобные шаги США», - отметил парламентарий.
По мнению депутата, деструктивными действиями в отношении посла России, которому безосновательно не позволили посетить российское здание дипмиссии в Сан-Франциско, лишением аккредитации журналистов RT в Конгрессе и другими недружественными шагами США не только не способствуют разрядке напряженности между Москвой и Вашингтоном, но и нагнетают обстановку, вынуждая предпринимать ответные меры.
«Ястребы США постоянно ищут новый повод, чтобы не позволить вывести из тупика российско-американские отношения, испорченные по вине официального Вашингтона», - считает Железняк.
Парламентарий также убежден, что лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США после насильственной регистрации телеканала в качестве иностранного агента наглядно демонстрируют истинные цели охоты на независимые СМИ и свободу слова. «Американские русофобы придумали способ закрыть рот телеканалу, точка зрения которого на происходящие события не укладывается в общий ряд навязываемых миру антироссийских настроений. Этого добивались ослепленные манией собственной исключительности политические круги США, не желающие отказываться от идеи мирового господства и не заинтересованные в восстановлении отношений с нашей страной», - подчеркнул депутат.
«На такие действия в отношении средств массовой информации обязаны реагировать не только в России, но и в других странах, где уважают свободу слова. Нет никаких гарантий, что завтра подобная травля не будет развязана в США и против других журналистов, чье мнение не понравится официальным американским властям», - заключил Железняк.
Напомним, что посол России в США Анатолий Антонов, выступая на приеме неправительственной организации World Affairs Council в отеле «Фэйрмонт» в Сан-Франциско, рассказал, что Госдепартамент без каких-либо оснований запрещает ему посещать российские дипобъекты.37
«Это очередное грубое нарушение США международных норм и общепринятых дипломатических правил, которое нельзя оставлять без должного внимания. Уверен, что Россия найдет законный способ для ответа на подобные шаги США», - отметил парламентарий.
По мнению депутата, деструктивными действиями в отношении посла России, которому безосновательно не позволили посетить российское здание дипмиссии в Сан-Франциско, лишением аккредитации журналистов RT в Конгрессе и другими недружественными шагами США не только не способствуют разрядке напряженности между Москвой и Вашингтоном, но и нагнетают обстановку, вынуждая предпринимать ответные меры.
«Ястребы США постоянно ищут новый повод, чтобы не позволить вывести из тупика российско-американские отношения, испорченные по вине официального Вашингтона», - считает Железняк.
Парламентарий также убежден, что лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США после насильственной регистрации телеканала в качестве иностранного агента наглядно демонстрируют истинные цели охоты на независимые СМИ и свободу слова. «Американские русофобы придумали способ закрыть рот телеканалу, точка зрения которого на происходящие события не укладывается в общий ряд навязываемых миру антироссийских настроений. Этого добивались ослепленные манией собственной исключительности политические круги США, не желающие отказываться от идеи мирового господства и не заинтересованные в восстановлении отношений с нашей страной», - подчеркнул депутат.
«На такие действия в отношении средств массовой информации обязаны реагировать не только в России, но и в других странах, где уважают свободу слова. Нет никаких гарантий, что завтра подобная травля не будет развязана в США и против других журналистов, чье мнение не понравится официальным американским властям», - заключил Железняк.
Напомним, что посол России в США Анатолий Антонов, выступая на приеме неправительственной организации World Affairs Council в отеле «Фэйрмонт» в Сан-Франциско, рассказал, что Госдепартамент без каких-либо оснований запрещает ему посещать российские дипобъекты.37
Источник: https://er.ru