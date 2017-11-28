Железняк: Позиция американского спецпредставителя противоречит принципам Минских соглашений
28.11.2017, 20:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заявления спецпредставителя США Курта Волкера о вероятном продолжении военной фазы конфликта на Донбассе ещё минимум на год вскрывают подлинные цели американских покровителей президента Украина Петра Порошенко. В эту же канву прекрасно укладывается намерение США оказывать военную помощь Украине и поставлять туда вооружение. Об этом заявил сегодня замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Позиция американского спецпредставителя противоречит принципам Минских соглашений, а поставки оружия режиму Порошенко станет грубейшей провокацией и способно взвинтить эскалацию военного конфликта на Донбассе. Вооружённым, насильственным способом Киеву не удастся вернуть Украине Донбасс, народ которого доказал, что умеет защищать свои интересы, права и свободу", - заявил Железняк.
Парламентарий подчеркнул, что американские политики обязаны отдавать себе отчёт в том, что, одобряя финансирование поставок оружия Украине, они спонсируют войну Порошенко против собственного народа и массовые убийства мирных граждан, при этом в Европе "вряд ли одобрят" такой деструктивный настрой США в отношении конфликта на Донбассе. "Европе становится всё очевиднее, что запачканный кровью невинных жителей Донбасса, вороватый и откровенно "нациствующий" украинский сосед не вписывается в понимание общеевропейских ценностей и никогда в таком ущербном виде не станет полноправным членом Европы. Это наглядно продемонстрировали и итоги саммита "Восточного партнёрства" в Брюсселе. Поэтому устроенный накануне представителем Украины в ПАСЕ демарш по поводу возможного возвращения к полноценной работе в организации российской делегации, выглядит пустым сотрясанием воздуха и не вызывает ничего, кроме чувства неловкости за украинских политиков", - констатировал он.
Кроме того, по словам депутата, недавние переговоры с европейскими парламентариями в Белграде, меняющийся политический вектор в странах Европы, где ощутимую поддержку получают консервативные патриотически настроенные силы, демонстрируют рост понимания в международном сообществе полного отсутствия связи между конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями. "При этом твёрдая позиция России, настаивающей на чётком следовании Минским соглашениям, находит всё большее понимание и одобрение в европейском обществе", - заключил Железняк.
"Позиция американского спецпредставителя противоречит принципам Минских соглашений, а поставки оружия режиму Порошенко станет грубейшей провокацией и способно взвинтить эскалацию военного конфликта на Донбассе. Вооружённым, насильственным способом Киеву не удастся вернуть Украине Донбасс, народ которого доказал, что умеет защищать свои интересы, права и свободу", - заявил Железняк.
Парламентарий подчеркнул, что американские политики обязаны отдавать себе отчёт в том, что, одобряя финансирование поставок оружия Украине, они спонсируют войну Порошенко против собственного народа и массовые убийства мирных граждан, при этом в Европе "вряд ли одобрят" такой деструктивный настрой США в отношении конфликта на Донбассе. "Европе становится всё очевиднее, что запачканный кровью невинных жителей Донбасса, вороватый и откровенно "нациствующий" украинский сосед не вписывается в понимание общеевропейских ценностей и никогда в таком ущербном виде не станет полноправным членом Европы. Это наглядно продемонстрировали и итоги саммита "Восточного партнёрства" в Брюсселе. Поэтому устроенный накануне представителем Украины в ПАСЕ демарш по поводу возможного возвращения к полноценной работе в организации российской делегации, выглядит пустым сотрясанием воздуха и не вызывает ничего, кроме чувства неловкости за украинских политиков", - констатировал он.
Кроме того, по словам депутата, недавние переговоры с европейскими парламентариями в Белграде, меняющийся политический вектор в странах Европы, где ощутимую поддержку получают консервативные патриотически настроенные силы, демонстрируют рост понимания в международном сообществе полного отсутствия связи между конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями. "При этом твёрдая позиция России, настаивающей на чётком следовании Минским соглашениям, находит всё большее понимание и одобрение в европейском обществе", - заключил Железняк.
Источник: Единая Россия