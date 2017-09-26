ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Противоречия, существующие внутри Вашингтонской военно-политической правящей элиты, оказывают негативное влияние на ситуацию в сфере международной безопасности. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявление главы Пентагона Джейсма Мэттиса о намерении США как можно дольше сохранять исключительно экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею.

"В Белом Доме налицо управленческий и политический хаос, вызванный тем, что вокруг президента до сих пор не сформирована команда единомышленников, имеющая общий стратегический план как в решении внутренних задач, так и в формировании внешнеполитического курса", - считает парламентарий.

По мнению депутата Госдумы, глава Пентагона своим комментарием по Северной Корее решил отредактировать воинственные заявления верховного главнокомандующего США, прозвучавшие недавно на Генассамблее ООН. "Весь мир слышал, что господин Трамп грозил полностью уничтожить Северную Корею, чем фактически спровоцировал новую волну агрессивной риторики и вывел корейский кризис на новый опасный уровень", - напомнил Железняк.

"Если заявления господина Мэттиса не являются дымовой завесой, призванной отвести внимание публики от реальных агрессивных действий американского руководства, то мы являемся очевидцами уникального явления, в котором боевой генерал выступает голубем мира на фоне бряцания оружием президента-бизнесмена. В любом случае остаётся надеяться, что руководству США и Пентагона совместно хватит ума и чувства самосохранения, чтобы не провоцировать эскалацию напряжённости на Корейском полуострове, подвергая народы мира смертельной опасности военного конфликта", - добавил парламентарий.