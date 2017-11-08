ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Украина возвращается в первобытный строй, с каждым днём теряя остатки государственности, игнорируя человеческие ценности, лишая граждан прав, попирая собственные и международные законы, уничтожая свободу слова, историю и культуру. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя запретительные и ограничительные меры, которые Украина ввела в отношении российских компаний и деятелей культуры.

"Очередным подтверждением политической деградации Киева может стать разрыв дипломатических отношений с Россией, которого добиваются в Раде оголтелые русофобы. Если поправка о разрыве дипотношений с Россией, а также сам законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса будут приняты, Украина распишется в отказе от выполнения минских договорённостей и обречет на нищету миллионы своих граждан, которые потеряют источник дохода в России. Наша страна, безусловно, будет вынуждена отреагировать на это", - подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что по данным украинской государственной пограничной службы, в 2017 году ведомство зарегистрировало увеличение пассажиропотока в Россию, который вырос за год почти на 1,5 млн. человек и достиг более 5,7 млн.

"Очередные санкции, запреты и идиотские законопроекты Киева, имеющие своей основной целью навредить России, напоминают басню Крылова "Слон и моська". При этом от деструктивных и агрессивных действий властей Украины страдают в первую очередь граждане и собственная экономика", - заключил Железняк.