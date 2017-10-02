ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Гибель десятков людей и сотня раненых на кантри-фестивале в Лас-Вегасе демонстрируют неэффективность существующих методов деятельности спецслужб и правоохранительной системы США, не сумевших, несмотря на огромные бюджеты, узнать о готовящемся преступлении, предотвратить появление автоматического оружия в отеле и предотвратить расстрел людей. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Парламентарий выразил соболезнования родным погибших и постращавшим во время кровавой расправы.

"Каждое подобное жестокое преступление, где бы оно ни происходило, вызывает негодование, большое сочувствие к ни в чём неповинным людям и требует глубокого анализа системы безопасности со стороны властей. Характер преступления косвенно говорит о том, что это такое же варварство, как террористические акты в Европе и на Ближнем Востоке", – подчеркнул Железняк.

По его мнению, в числе причин, которые позволяют совершать такие массовые кровавые преступления, недолжный контроль за продажей и обращением огнестрельного оружия в США.

"Возможность взять в руки оружие провоцирует у людей с неуравновешенной психикой агрессию, которая выливается в страшные трагедии, подобные произошедшей в Лас-Вегасе. При этом возникает резонный вопрос, каким образом преступник пронёс автоматическое оружие в отель, не вызвав внимания со стороны полицейских и охраны комплекса", – отметил парламентарий.