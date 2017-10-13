Железняк: Террористы пытаются удержать в ужасе сирийский народ
13.10.2017, 14:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк выразил слова глубокого соболезнования родным и близким погибших, всему сирийскому народу в связи с терактом на востоке страны.
«В России в равной степени относятся с большой скорбью к гибели ни в чем неповинных людей в результате террористических атак, где бы они не происходили. Накануне боевики террористической группировки ИГ снова осуществили в многострадальной Сирии кровавый террористический акт, унёсший жизни десятков мирных жителей, в числе которых были дети. Эта очередная страшная трагедия требует от всего мирового сообщества сплочения и усиления мер по противодействию терроризму», - сказал он.
По его словам, взрывая бомбы в лагерях беженцев, террористы пытаются удерживать в ужасе сирийский народ и вернуть утраченный контроль за потерянной территорией. «Ожесточённое сопротивление террористических группировок может нарастать по мере освобождения и перехода под контроль правительственных сил всё новых населённых пунктов в Сирии», - добавил депутат.
Железняк обратил внимание на то, что сирийским военным при поддержке российских ВКС предстоит окончательно уничтожить террористическое логово в Сирии и способствовать возвращению мира в дома сирийцев.
«В России в равной степени относятся с большой скорбью к гибели ни в чем неповинных людей в результате террористических атак, где бы они не происходили. Накануне боевики террористической группировки ИГ снова осуществили в многострадальной Сирии кровавый террористический акт, унёсший жизни десятков мирных жителей, в числе которых были дети. Эта очередная страшная трагедия требует от всего мирового сообщества сплочения и усиления мер по противодействию терроризму», - сказал он.
По его словам, взрывая бомбы в лагерях беженцев, террористы пытаются удерживать в ужасе сирийский народ и вернуть утраченный контроль за потерянной территорией. «Ожесточённое сопротивление террористических группировок может нарастать по мере освобождения и перехода под контроль правительственных сил всё новых населённых пунктов в Сирии», - добавил депутат.
Железняк обратил внимание на то, что сирийским военным при поддержке российских ВКС предстоит окончательно уничтожить террористическое логово в Сирии и способствовать возвращению мира в дома сирийцев.
Источник: Единая Россия