Железняк: Законопроект о реинтеграции Донбасса должен отражать интересы его народа
04.10.2017, 22:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Законопроект о реинтеграции Донбасса должен соответствовать не хотелкам Порошенко и украинской власти, а подписанным Украиной Минским договорённостям, отражать интересы и права народа Донбасса. Страны нормандской четвёрки должны детально рассмотреть содержание данной законодательной инициативы, исходя именно из этих положений. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк.
Парламентарий подчеркнул, что текст ранее представленного в СМИ законопроекта о так называемой реинтеграции Донбасса, не соответствовал Минскими соглашениям, полностью игнорировал договорённости "нормандской четвёрки", не учитывал интересы жителей ДНР и ЛНР, позволяя властям Киева открыто ввести военное положение и развязать новую войну против народа Донбасса.
"Едва ли Порошенко отказался от этих намерений и в новой редакции законопроекта. В таком случае обсуждение и принятие подобного документа будет означать официальный отказ Киева от установления мира на Юго-Востоке Украины. Остаётся слабая надежда, что в Верховной Раде не все парламентарии потеряли рассудок и здравый смысл", - сказал Железняк.
Он также напомнил, что "в ранее появлявшемся в СМИ тексте законопроекта предлагалось закрепить за Россией словосочетание "страна -агрессор", что демонстрирует глубину политической паранойи авторов этой инициативы и является новой нелепой попыткой уйти от ответственности Киева за войну на Донбассе".
"Антироссийская истерия, которую постоянно разжигает Киев в попытке доказать Западу свою преданность, доходит до полного саморазоблачения. Киевские политиканы в открытую заявляют, что готовы на любые глупости и подлости, лишь бы получить подачки от МВФ. Но эти деньги украинцы снова не увидят. Они будут разворованы политической верхушкой, а остатки пойдут на новый виток войны на Донбассе", - заключил парламентарий.
Парламентарий подчеркнул, что текст ранее представленного в СМИ законопроекта о так называемой реинтеграции Донбасса, не соответствовал Минскими соглашениям, полностью игнорировал договорённости "нормандской четвёрки", не учитывал интересы жителей ДНР и ЛНР, позволяя властям Киева открыто ввести военное положение и развязать новую войну против народа Донбасса.
"Едва ли Порошенко отказался от этих намерений и в новой редакции законопроекта. В таком случае обсуждение и принятие подобного документа будет означать официальный отказ Киева от установления мира на Юго-Востоке Украины. Остаётся слабая надежда, что в Верховной Раде не все парламентарии потеряли рассудок и здравый смысл", - сказал Железняк.
Он также напомнил, что "в ранее появлявшемся в СМИ тексте законопроекта предлагалось закрепить за Россией словосочетание "страна -агрессор", что демонстрирует глубину политической паранойи авторов этой инициативы и является новой нелепой попыткой уйти от ответственности Киева за войну на Донбассе".
"Антироссийская истерия, которую постоянно разжигает Киев в попытке доказать Западу свою преданность, доходит до полного саморазоблачения. Киевские политиканы в открытую заявляют, что готовы на любые глупости и подлости, лишь бы получить подачки от МВФ. Но эти деньги украинцы снова не увидят. Они будут разворованы политической верхушкой, а остатки пойдут на новый виток войны на Донбассе", - заключил парламентарий.
Источник: Единая Россия