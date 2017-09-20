Железняк: Заявления Трампа на Генассамблее ООН провоцируют дальнейший рост напряжённости в мире
Политик высказал мнение, что Трамп не смог реализовать позитивный потенциал начала своего президентства на международной арене. «Грозить с трибуны Организации Объединённых Наций уничтожением суверенного государства, каковым, несмотря на все особенности, является Северная Корея, - шаг безответственный и неконструктивный», - заметил он.
По словам парламентария, достижение мира, о котором в своей речи говорил американский лидер, путём угроз и поставок оружия деструктивным режимам - это путь к апокалипсису, а не цивилизованному и безопасному развитию. «Президент США не отказался и от присущего американским лидерам менторского тона, несмотря на заявления с высокой трибуны об отсутствии намерения навязывать свое видение миру. При этом в речи Дональда Трампа прозвучала сомнамбулическая мантра о якобы имеющемся праве США на одностороннюю санкционную политику в отношении «неугодных» Вашингтону стран и режимов, что никак не вяжется со стремлением к миру и сотрудничеству на равноправной основе», - заметил Железянк.