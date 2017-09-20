ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первое выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН было противоречивым и провоцирующим дальнейший рост напряженности в международных отношениях. Такое мнение выразил замсекретаря Генерального совета партии «Единая Россия», член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк.

Политик высказал мнение, что Трамп не смог реализовать позитивный потенциал начала своего президентства на международной арене. «Грозить с трибуны Организации Объединённых Наций уничтожением суверенного государства, каковым, несмотря на все особенности, является Северная Корея, - шаг безответственный и неконструктивный», - заметил он.

По словам парламентария, достижение мира, о котором в своей речи говорил американский лидер, путём угроз и поставок оружия деструктивным режимам - это путь к апокалипсису, а не цивилизованному и безопасному развитию. «Президент США не отказался и от присущего американским лидерам менторского тона, несмотря на заявления с высокой трибуны об отсутствии намерения навязывать свое видение миру. При этом в речи Дональда Трампа прозвучала сомнамбулическая мантра о якобы имеющемся праве США на одностороннюю санкционную политику в отношении «неугодных» Вашингтону стран и режимов, что никак не вяжется со стремлением к миру и сотрудничеству на равноправной основе», - заметил Железянк.