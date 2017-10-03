Железняк назвал посягательством на собственность России вторжение в консульство в Сан-Франциско
03.10.2017, 12:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Названное в Госдепартаменте США «обходом» вторжение в закрытое по требованию американской стороны консульство России в Сан-Франциско является прямым посягательством на собственность России и грубым нарушением норм международного права и дипломатических правил. Такое мнение высказал замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
«Поддерживаю решительный протест российского МИД и уверен, что мои коллеги - парламентарии разных стран не оставят без внимания эти криминальные действия властей США», - полагает он.
Парламентарий подчеркнул, что своими действиями американские власти продолжают дипломатическую войну против России. По его словам, незаконное проникновение в помещение российского консульства является демонстративным преступлением против суверенной собственности, которую на словах так чтят в США, когда это касается их самих.
«Поддерживаю решительный протест российского МИД и уверен, что мои коллеги - парламентарии разных стран не оставят без внимания эти криминальные действия властей США», - полагает он.
Парламентарий подчеркнул, что своими действиями американские власти продолжают дипломатическую войну против России. По его словам, незаконное проникновение в помещение российского консульства является демонстративным преступлением против суверенной собственности, которую на словах так чтят в США, когда это касается их самих.
Источник: Единая Россия