ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк провёл переговоры со спецпредставителем Президента Никарагуа по развитию отношений с РФ Лауреано Ортегой в рамках поездки делегации "Единой России" в страны Центральной и Южной Америки

Он также встретился с заместителем министра иностранных дел Никарагуа Луис Молиной, с председателем Национальной ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом и с руководством правящей партии "Национальный Совет Сандинистского фронта национального освобождения".

В ходе визита российской делегации была представлена презентация инвестиционного климата Никарагуа и модели "альянса, диалога и консенсуса" никарагуанского правительства. Также представители руководства республики рассказали российской партийной делегации о достижениях в работе российско-никарагуанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Железняк отметил динамично развивающиеся отношения между Россией и Никарагуа и подчеркнул значение всестороннего расширения двусторонних контактов, в том числе по линии взаимодействия политических партий и парламентов.

По его словам, внешнеполитическая миссия делегации в первую очередь заключается в продвижении идей мира, экономической и социальной справедливости, развития экономического и гуманитарного сотрудничества России со странами Центральной и Южной Америки. "Мы будем на политическом уровне всесторонне поддерживать развитие сотрудничества наших стран и двусторонних проектов России и Никарагуа в здравоохранении, системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обмене опытом в социальной сфере и вопросах безопасности", - заявил депутат.