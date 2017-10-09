"Жёлтый" уровень опасности погоды объявлен в Подмосковье из-за ветра
09.10.2017, 10:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве и Подмосковье в понедельник объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра, сообщает сайт Гидрометцентра России.
«Жёлтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.
В Подмосковье в понедельник будет облачно, порывы ветра местами будут достигать 13-18 метров в секунду.
Источник: Правительство Московской области