ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве и Подмосковье в понедельник объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра, сообщает сайт Гидрометцентра России.

«Жёлтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.

В Подмосковье в понедельник будет облачно, порывы ветра местами будут достигать 13-18 метров в секунду.