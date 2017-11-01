Жертвами теракта в Нью-Йорке стали восемь человек
01.11.2017, 10:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 октября в нижней части Манхэттена в Нью-Йорке (США) водитель пикапа совершил наезд на пешеходов, в результате чего погибли не менее 8 человек. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Нападавший задержан и находится под стражей.
По данным Генконсульства Российской Федерации в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало.
Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией.
Источник: Ростуризм