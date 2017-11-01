ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 октября в нижней части Манхэттена в Нью-Йорке (США) водитель пикапа совершил наезд на пешеходов, в результате чего погибли не менее 8 человек. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Нападавший задержан и находится под стражей.

По данным Генконсульства Российской Федерации в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало.

Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией.