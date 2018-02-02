ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Жириновский убеждён, что нужно пойти навстречу волгоградцам, которые хотели бы увековечить память о подвиге своих погибших предков и вернуть городу прежнее название – Сталинград. Они имеют на это полное право, отметил кандидат в Президенты РФ.

75 лет назад, 2 февраля 1943 года советские войска окончательно добили немцев в Сталинграде. 2 февраля признан Днём воинской славы, эта невероятная по своему историческому значению дата напоминает каждому жителю России о подвиге граждан страны в годы Великой Отечественной войны, сообщил Владимир Жириновский.

«Это была самая кровавая битва в истории человечества. Потери составили более миллиона человек с каждой стороны, потери мирных жителей до сих пор не могут точно подсчитать. Достаточно сказать, что до войны в городе жили более 400 тысяч человек, а к окончанию битвы за него оставалось чуть более 30 тысяч жителей. Представьте масштаб трагедии: только на то, чтобы убрать все трупы с разрушенных улиц понадобилось почти полгода! 90% домов Сталинграда были полностью разрушены.

Сегодня город, выдержавший два мощнейших штурма, в котором за каждый квадратный метр шли бои, впитавший в свою землю миллионы литров крови, носит имя Волгоград. Это название мало что значит и для его жителей, и для истории. В 1961 году выбирали самое нейтральное имя, потому что в стране шла десталинизация. Все ассоциации с диктатором хотели стереть.

Мы неоднократно предлагали: городу нужно вернуть или историческое название Царицын или дать ему то название, под которым он вошёл в мировую историю – то есть Сталинград.

Конечно, ни в коем случае нельзя связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру. Ни Волгоград, ни Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости», - резюмировал лидер ЛДПР.