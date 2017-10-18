ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2018 году опять запланированы длительные новогодние каникулы. Владимир Жириновский в очередной раз напомнил, что такие длинные праздники оставлять неправильно, поскольку они в тягость для 95% жителей страны.

По статистике, за время длительных новогодних каникул от алкогольного отравления и преступлений, совершённых на фоне пьянства, погибает около 20 тысяч человек. ЛДПР неоднократно предлагала скорректировать количество праздничных дней в Трудовом кодексе и пойти навстречу гражданам, которые хотят работать в эти дни.

Владимир Жириновский напомнил, что депутаты фракции ЛДПР уже вносили на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий отмену выходных на Новый год и в майские праздники. Парламентарии предлагали оставить в качестве выходных 1 января, 9 мая и 12 июня. А остальные праздничные дни сделать ещё одним 10-дневным отпуском. Пусть люди сами решают, когда им взять дополнительные выходные, полагает лидер ЛДПР. Тем более, что большинство россиян предпочитают работать и зарабатывать деньги в новогодние каникулы. А такой длительный отдых, утверждённый государством, гражданам не нужен.



«Зачем мы это делаем? Кто принимает такие решения? Нужно просто оставить эти дни в качестве дней отдыха, пусть это будет дополнительный отпуск, и каждый человек сам решит, как этим временем ему распорядиться. Не надо за него решать. Иначе у нас получается, что вся страна перестаёт работать 10 дней, с 30 декабря по 8 января», - заявил Владимир Жириновский.