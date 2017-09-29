ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Жириновский считает, что нужно законодательно запретить вывозить денежные средства из России за границу. По мнению Председателя ЛДПР, отток капитала из страны – попытка недобросовестных граждан скрыть свои доходы, переправив их за рубеж.

Деньги, заработанные в России, не могут быть выведены за пределы страны, поскольку это отрицательно сказывается на развитии налоговой политики РФ, отметил лидер ЛДПР. Процесс вывоза капитала за рубеж в последнее время приобрёл угрожающие масштабы. Люди не хотят хранить деньги в российских банках, уходя от уплаты налогов, что подрывает экономику страны.

«Позиция ЛДПР - не разрешать вывоз капитала в обычном порядке. Пожалуйста, есть определённые договоры, по договорам пусть рассчитываются, чтобы были правовые основания. А если просто человек решил свои деньги хранить за рубежом. Заработал он их в России, а хранить будет за рубежом. Так не годится.



Это мне напоминает ситуацию, как если бы жена у меня жила за границей, а я здесь один живу, хотя числится по документам, что у меня есть жена, есть семья. Так и тут, деньги, заработанные в России, - принадлежат России», - подчеркнул Владимир Жириновский.