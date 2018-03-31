ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лидер ЛДПР принял участие в торжественной церемонии выпуска офицеров Московского высшего общевойскового командного училища. Владимир Жириновский поздравил кремлёвских курсантов с окончанием легендарного вуза, пожелав им всегда с доблестью выполнять свой воинский долг.

В стенах Московского высшего общевойскового командного училища в разные годы получили военную закалку российские маршалы, несколько сотен генералов. Среди выпускников МВОКУ насчитывается свыше 100 Героев Советского Союза и России.

Выступая перед собравшимися, Владимир Жириновский подчеркнул, что кремлёвским курсантам предоставлено почётное право получать свои погоны на Красной площади.

«Сегодня самый радостный день в вашей жизни, вы стали офицерами Вооружённых Сил России. Вы стоите на главной площади страны, в столице самого могучего государства в мире. Вы поедете служить по всей нашей огромной стране: на Дальний Восток, на Кавказ, почти на границу с Узбекистаном, Таджикистаном.

Мы живём с вами в самое напряжённое время. Россия не хочет никаких вооружённых конфликтов, но они происходят. На Ближнем Востоке и рядом с нашими границами. Поэтому от вас очень многое будет зависеть. Противники России фактически подошли к нашим границам как в 1941 году. Они угрожают нам, они высылают наших дипломатов, провоцируют обострение обстановки.

Сила нашей армии и нашего государства позволяет нам обеспечить мир для нашей страны. Пока мы живём в мире со всеми, но мы видим с вами, что происходит рядом с нашими границами. Вы должны с доблестью всегда выполнять свой долг», - сообщил лидер ЛДПР.

После получения дипломов и нагрудных знаков об окончании Московского высшего общевойскового командного училища новоиспеченные лейтенанты проходят торжественным маршем по брусчатке Красной площади. Эта традиция символизирует силу и мощь русской армии, отметил Владимир Жириновский.