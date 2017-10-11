ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Отделение Каталонии от Испании – всего лишь вопрос времени, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В будущем Европа будет состоять из городов-республик, поэтому признание независимости автономии неизбежно, сказал он.

"Пусть даже это произойдёт через 10 лет. Но всё пойдет по одному сценарию. Так же, как отделились Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Валенсия. Будущее Европы — города-республики. Сегодня 20-30 государств, будет 300, ну и что? Зато люди не будут проявлять такое враждебное отношение друг к другу", - полагает лидер ЛДПР.

Глава Каталонии пошёл против воли Мадрида, подписав декларацию о независимости, но сделать решающий шаг так и не осмелился. Карлос Пучдемон просил региональный парламент сначала найти точки соприкосновения с испанским правительством, хотя за отделение автономии проголосовали 90,18 % каталонцев. Жириновский назвал позицию Пучдемона политической слабостью.

"Если встали на путь независимости, надо идти до конца. Теперь президент Каталонии Карлес Пучдемон потеряет свой пост. И премьер-министр Испании Мариано Рахой тоже должен уйти в позорную отставку. Народ поддержал независимость, а Пучдемон испугался — вдруг его арестуют власти Испании прямо в зале, ну и что? Арестовали бы, потом выпустили. Это слабость демократов, которые сначала красиво говорят, но когда дело доходит до реальных действий, замолкают", - резюмировал лидер ЛДПР.