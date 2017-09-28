ОРЕАНДА-НОВОСТИ. США снова пытается втянуть Россию в гонку вооружений, вспоминая сценарий 80-х годов и намереваясь его повторить, заявил Владимир Жириновский. Вашингтон рассчитывает, что подобный процесс серьёзно ослабит российскую экономику, приведёт к многомиллионным бюджетным тратам и к росту социального негодования в стране.

"Мы уже были самой сильной в мире страной, нам никто не угрожал, и все нас боялись. Тогда Горбачёв пошёл на сокращение мощности, на разоружение. Сейчас мы опять достигли высокой точки вооружения, и нам опять пытаются навязать прежний сценарий, который понравился Вашингтону. Они ведь как думают: запускаем гонку вооружений, огромные траты, падение цен на нефть, экономический кризис, и Россия теряет позиции на международной арене. Но не дождутся!" - заявил Председатель ЛДПР.

"Американцы игроки, их интересуют только деньги. Сейчас они уже потратили баснословные суммы, у них оружие и тут выясняется, что русские их снова обгоняют. И начинается блеф, сплошное казино – как бы компенсировать деньги за новое оружие и чтоб у русских ничего подобного не было.

Вся их гонка вооружений направлена на то, чтобы у Америки появилась возможность нанести по нам превентивный удар. А мы будем опасаться и обороняться. Но надо сделать наоборот – изменить концепцию, пусть знают, что это мы можем нанести такой удар, и они будут нас бояться", - убеждён лидер ЛДПР.