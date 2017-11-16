ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на том, чтобы второй тур проведения президентской кампании в России стал обязательным. Это позволит сделать выборы более прозрачными, а избирателям даст возможность принять обдуманное решение, объяснил он.

«Все говорят, что пока неизвестно - будет второй тур, или не будет второго тура. А надо сделать нормой закона обязательный ввод второго тура. Тогда двое кандидатов, набравших максимальное количество голосов, выходят во второй тур, а избиратели ещё раз смогут подумать, кого из них поддержать. А так, как сейчас ситуация складывается – всем заранее будет известно, кто победит», - отметил Председатель ЛДПР.