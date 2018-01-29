ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил в Правительство РФ для получения официального заключения перед внесением в Госдуму законопроект, посвящённый оказанию материальной поддержки семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Политик предложил предоставлять ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка до достижения ребёнком возраста 3 лет.

Парламентарий подчёркивает, что данный законопроект разработан с целью оказания материальной поддержки семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. Предоставление социальных гарантий семьям с детьми занимает особое место в системе социальной защиты различных категорий граждан в России, отмечает Жириновский.

"Наиболее острым и актуальным вопросом для большинства российских семей с детьми является отсутствие финансовой помощи со стороны государства после достижения ребёнком возраста 1,5 лет. Финансовый вопрос для большинства семей стоит настолько остро, что многим матерям приходится сразу после рождения ребёнка возвращаться на рабочее место.

В настоящее время масштабной проблемой является нехватка ясельных групп в детских садах, в результате родителям, которым не с кем оставить ребёнка, приходится нанимать няню и платить ей достаточно существенную зарплату.

К сожалению, региональные власти, которым предоставлено диспозитивное право на установление пособий семьям с детьми в возрасте после 1,5 лет, не спешат вводить такие пособия, поскольку бюджеты 75 субъектов РФ являются дефицитными. Более того, действующий принцип адресности и нуждаемости при установлении регионами пособия семьям с детьми в возрасте после 1,5 лет позволяет охватить лишь маленькую часть семей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Принятие данного Федерального закона позволит финансово поддержать семьи с детьми, гарантирует достаточное материальное обеспечение для спокойного воспитания детей и в целом будет способствовать увеличению рождаемости в нашей стране, полагает Жириновский.