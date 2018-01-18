ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Жириновский посетил сегодня одну из московских аптек. Председатель ЛДПР внимательно изучил предлагаемый посетителям ассортимент лекарств, а также цены на них.

Рекламные ролики, расхваливающие дорогие зарубежные препараты, часто вызывают неэстетичное впечатление, полагает Владимир Жириновский.

«Самая большая проблема в фармацевтике - это перебор с рекламой. С утра до вечера нам показывают таблетки от поноса, от импотенции, прокладки и многое другое. И всегда реклама обыгрывает какой-то физиологический процесс: болезненное состояние, естественные нужды, секс.

Мало того, что такая реклама вызывает вопросы эстетического рода, так ведь и людей вводит в заблуждение.

Импортные препараты вдвое-втрое дороже русских аналогов, но их реклама гораздо активнее, и люди предпочитают их, хотя есть точно такие же отечественные препараты, но более дешёвые. Я за свободную экономику, но она нас задушит! У нас 80% лекарств импортные! Сами себя вылечить не можем, нужно опираться на отечественную фармацевтику», - подчеркнул Председатель ЛДПР.