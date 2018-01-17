ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Разрыв в зарплате начальника и подчинённого на одном предприятии должен быть сокращён до европейского стандарта, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Слишком большая разница в доходах вряд ли будет стимулировать сотрудников хорошо работать и способна вызвать возмущение коллектива, пояснил он.

"Мы подготовили инициативу, чтобы законодательно разница в зарплате между самыми высокооплачиваемыми специалистами и самыми низкооплачиваемыми не превышала 10 раз. Это европейский стандарт", - сказал лидер ЛДПР.



"Считается, что если эта разница достигает 18 раз и более, то это уже предреволюционная ситуация, а у нас иногда зарплаты на одном предприятии могут различаться в десятки раз!" - заключил политик.