ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кандидат в Президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в рамках поездки по регионам сегодня прибыл в Самару. Свой визит Председатель партии начал с осмотра нового модельного ряда Lada.

Политику показали первый биотопливный универсал Lada Vesta. Разработчики отметили, что выпущенный ими прототип может стать основой серийного автомобиля – машина способна работать и на бензине и на природном газе метан, являясь самым экологичным видом транспорта с двигателем внутреннего сгорания.

Лидер ЛДПР поинтересовался, будет ли автомобиль доступным для простых граждан, подчеркнув, что многие жители России нуждаются именно в "народном" автомобиле.

"Нужно выпускать машины недорогие, бюджетные для людей со средним и небольшим достатком, чтобы каждый смог купить себе автомобиль", - заявил Жириновский.

Также он посоветовал сделать новый модельный ряд Lada удовлетворяющим требования всех категорий населения – для обеспеченных людей, способных заплатить, отечественный автопром может выпускать машины вип-класса. Это поможет увеличить доходы предприятия и заработную плату его работникам.