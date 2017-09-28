ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию, связанную с авиакомпанией «ВИМ – авиа», которая оказалась не в состоянии обеспечить перевозку пассажиров из-за отсутствия денег и больших долгов.

В настоящий момент долг «ВИМ – авиа» перед кредиторами достиг 7 миллиардов рублей. Но несмотря на огромные финансовые проблемы, практически до последнего дня, когда стало известно о несостоятельности авиаперевозчика, билеты на рейсы продолжали продаваться. Заложниками ситуации оказались тысячи человек.

Владимир Жириновский убеждён, что проблемы такого масштаба можно было бы избежать, если бы деятельность авиакомпании жёстко контролировалась министерством транспорта на всех этапах её функционирования.

«Управление транспортной сферой требует жёсткого стиля и железного контроля. Вспомните сталинские времена – по графику движения поездов часы сверяли. Я до сих пор помню один случай: идёт поезд из Москвы в Алма-Ату, прибытие в восемь часов утра. Только стрелка часов подходит к цифре восемь, поезд въезжает на вокзал.



Министр транспорта должен быть жёстким, во всё вникать – это транспорт, это люди, это определённый график. Надо было сразу вызвать к себе руководство авиакомпании, ещё когда первые звоночки пошли, первая задержка рейсов и спросить: где деньги, почему это случилось. Ничего этого сделано не было – а теперь возникла серьёзная проблема», - отметил лидер ЛДПР.