ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками Ванинского ЛО МВД России на транспорте УТ МВД России по ДФО при проведении совместного с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2017» задокументирована противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, который осуществлял незаконный вылов краба.

Установлено, что 28-летний мужчина при помощи стационарных ловушек в районе мыса Советско-Гаванского Хабаровского края изловил более 300 экземпляров краба различных видов.

С места происшествия изъято порядка 2,7 тысячи конечностей краба, надувная лодка с лодочным мотором и стационарные ловушки.

Разрешительные документы на вылов у гражданина отсутствовали. Все незаконно добытые водные биоресурсы изъяты и помещены на ответственное хранение.

В ходе дознания сотрудниками Ванинского линейного отдела МВД России на транспорте причастность 28-летнего обвиняемого к незаконной добыче 300 экземпляров краба доказана, уголовное дело, возбужденное поч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Решения суда обвиняемый будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.