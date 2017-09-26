ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следователи отдела полиции № 12 МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя краевого центра в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Мужчина сообщил в полицию о том, что неизвестные похитили его автомобиль, стоимостью 500 000 рублей, припаркованный во дворе дома. На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции был организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе работы стражи порядка установили, что заявитель умышленно сообщил заведомо ложные сведения о преступлении. Красноярец признался, что накануне, управляя своим автомобилем, превысил скорость и, испугавшись, что ему придётся заплатить за это штраф, оставил иномарку в соседнем дворе, а затем сообщил в полицию об угоне.

В отношении ранее не судимого мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос о совершении преступления». В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.