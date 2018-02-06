Жители Подмосковья более 4 тыс. раз жаловались на уборку снега за неделю
06.02.2018, 13:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Свыше 4 тысяч жалоб и обращений на некачественную уборку снега во дворах и на улицах поступило на портал «Добродел» от жителей Подмосковья за неделю, сообщает РИАМО со ссылкой на начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяну Витушеву.
В минувшие выходные на Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За два дня выпало более 116% от февральской нормы осадков.
«Практически по всем объектам на портал «Добродел» люди жалуются на несвоевременную очистку снега, есть жалобы на некачественную очистку снега. Например, за прошлую неделю по снегу поступило более 4 тысяч жалоб на портал «Добродел» в расчете на одну тысячу населения в разрезе муниципалитетов», – сказала Витушева на заседании регионального правительства.
Она уточнила, что наибольшее количество жалоб поступило от жителей Истры, Котельников, Лыткарина, Ленинского, Солнечногорского, Раменского районов, Одинцова, Жуковского, Люберец.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.
В минувшие выходные на Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За два дня выпало более 116% от февральской нормы осадков.
«Практически по всем объектам на портал «Добродел» люди жалуются на несвоевременную очистку снега, есть жалобы на некачественную очистку снега. Например, за прошлую неделю по снегу поступило более 4 тысяч жалоб на портал «Добродел» в расчете на одну тысячу населения в разрезе муниципалитетов», – сказала Витушева на заседании регионального правительства.
Она уточнила, что наибольшее количество жалоб поступило от жителей Истры, Котельников, Лыткарина, Ленинского, Солнечногорского, Раменского районов, Одинцова, Жуковского, Люберец.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.
Источник: http://mosreg.ru