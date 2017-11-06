ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дежурную часть ОМВД России по Бугульминскому району с заявлением о совершенном мошенничестве обратилась 52-летняя жительница Казани. Со слов потерпевшей, она на одном из интернет-сайтов она увидела объявление жителя Бугульмы о продаже автомобиля "Mazda 6" и позвонила по указанному телефону.

Мужчина, подробно рассказав о выставленной на продажу машине, предложил женщине перечислить предоплату на банковскую карту. Когда потерпевшая перечислила через банкомат 210 тысяч рублей мужчина перестал выходить на связь. Потерпевшая только тогда поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождению злоумышленника. Уже определено, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Тульской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

МВД Татарстана напоминает, что мошенничество гораздо проще предупредить, проявив осторожность и бдительность при заказе товаров и услуг посредством сети Интернет.

Прежде чем сделать заказ, необходимо изучить всю доступную информацию о поставщике товаров и услуг, отзывы покупателей и клиентов.

Не следует оформлять заказ или совершать покупку, если поставщик требует внесения предоплаты, даже частичной, путём перевода на банковские или телефонные счета.

Не раскрывайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт незнакомым людям, обращайтесь за консультацией к юристам, не торопитесь оплачивать какие-либо услуги в виде предоплаты.