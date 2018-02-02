ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичные врачи выписали пациентам более 45 миллионов электронных рецептов, из них 43 миллиона — льготных, лекарства по ним горожане могут получить бесплатно в аптеках при поликлиниках. Эта возможность появилась у медиков в 2014 году, после внедрения этого сервиса в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Проект разработан и реализуется Департаментом информационных технологий города Москвы совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы.

В среднем за неделю московские доктора выписывают более 300 тысяч электронных рецептов. Сервис ЕМИАС позволяет врачу оформить электронный рецепт в семь раз быстрее, чем если бы он это делал от руки. А сэкономленное время специалист может посвятить своим пациентам.

«Электронный рецепт, который врач оформляет непосредственно у себя на рабочем месте при приёме пациента, сразу попадает в систему и становится доступен для просмотра сотрудниками аптечного пункта. С таким рецептом они могут узнать о выписанных врачом лекарствах при представлении пациентом полиса обязательного медицинского страхования. Более того, специалист, который выписывает рецепт на медицинский препарат, может заранее проконтролировать его наличие в аптечном пункте. Таким образом, дополнительно экономится время и врача, и пациента», — рассказал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Проверить информацию по электронному рецепту можно с помощью инфоматов в любой поликлинике города или с помощью сервиса «Запись к врачу» на портале mos.ru. Эта функция стала доступна с конца прошлого года.