ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вся система межбюджетных отношений нуждается в совершенствовании. При этом необходимо обеспечить поддержку со стороны федеральной власти для выполнения регионами своих социальных обязательств и реализации экономической политики субъектов РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков перед началом пленарного заседания нижней палаты парламента.

"Известно, что сейчас у многих регионов дефицитные бюджеты, накопился большой долг. Он составляет более двух триллионов рублей, из них более одного триллиона это долг перед федеральным бюджетом. Очень много кредитов набрали регионы", - пояснил депутат.

Жуков напомнил, что этот вопрос рассматривался на самом высоком уровне - Президент РФ поручил Правительству РФ разработать систему мягкого погашения долгов, то есть, по сути, отсрочки по этим кредитам.

"Система межбюджетных отношений нуждается в совершенствовании, и здесь важно, чтобы, с одной стороны, была поддержка от федеральной власти, чтобы регионы могли выполнять свои социальные обязательства. А с другой - это должно быть увязано с той экономической политикой, которую проводят регионы. И поощрять нужно тех, кто развивает экономику и улучшает свою производственную базу, таким образом наращивая собственные доходы. Эта система взаимоотношений должна быть выстроена таким образом, чтобы предпринимались действия со стороны федеральных властей и на это были ориентированы и региональные власти", - сказал депутат.

Он добавил, что сегодня Правительство РФ доложит о том, как выполняются поручения Президента РФ в этой части. "Потому что в ближайшее время нам предстоит рассмотрение проекта бюджета в первом чтении на три года вперёд, а это важная его составляющая", - указал Жуков.