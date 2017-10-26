ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минтруд России предлагает правительству сократить квоту на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам в 2018 году на 20% по сравнению с текущим годом - до 140,42 тыс.

"Объём квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу предлагается утвердить в размере определённой потребности на 2018 год - 140 423 разрешения на работу", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлёв приветствовал эту инициативу.

"Чем меньше, тем лучше! Пока в России есть свои безработные, нам не нужны трудовые мигранты. Государство должно в первую очередь обеспечивать конституционное право на труд и достойную жизнь для граждан России", - написал он на своей странице в Facebook.