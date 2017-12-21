ОРЕАНДА-НОВОСТИ. США одобрили коммерческие лицензии на поставки стрелкового оружия Украине, но правительство Соединённых Штатов напрямую не снабжает оружием Киев, сообщил представитель госдепартамента.

"Госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и лёгкого оружия Украине. У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи. Соединённые Штаты рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно", — сказал представитель госдепартамента, добавив, что Вашингтон оставляет за собой право на прямые поставки вооружений.

"Вашингтон выдал Киеву очередную лицензию на убийства", - написал на своей странице в Facebook председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Это не просто акция устрашения жителей Донбасса, против которых будет направлено и использовано американское оружие. Это прямое спонсирование эскалации войны в регионе у границ России", - добавил политик.

"Очевидно, что к нашим президентским выборам бандеровцы и их заокеанские хозяева собираются устроить на Донбассе серию новых военных преступлений", - выразил уверенность Журавлёв.

Отметим, что Киев добивался поставок летального оружия из США на протяжении последних трёх лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования и оборудования, а американские инструкторы занимаются обучением бойцов Нацгвардии.