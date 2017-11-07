ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр иммиграции и интеграции Дании Ингер Штойберг была вынуждена в спешке бежать из центра депортации. Она обратилась к семье мигрантов с вопросом об условиях содержания в центре, что не понравилось другим его обитателям.

"Наглядная демонстрация последствий запущенности миграционной политики в Европе", - так прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Если уже министрам приходится в панике удирать от мигрантов, представьте, как чувствуют себя простые граждане. Нам в России ни в коем случае нельзя допустить такого!" – добавил политик.

По данным СМИ, мигранты готовились к визиту министра. Но Штойберг проявила интерес к проблемам только одной семьи, которой, по слухам, власти Дании и предоставят убежище.