ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная антимонопольная служба в преддверии Нового года получает обращения о завышении цен на продукты питания в России, однако не видит поводов для проведения соответствующих проверок.

"Цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков. В настоящий момент поводы для проведения проверок отсутствуют", —так заявили в пресс-службе ведомства.

"Завышение цен - обычное мошенничество", - уверен председатель партии "РОДИНА", депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Странно, что антимонопольная служба не видит повода для расследования. Впрочем, это вполне соответствует либеральной модели нашей экономики, которая сама по себе является мошеннической", - написал Журавлёв на своей странице в Facebook.

"Единственную реальную альтернативу предлагает партия "РОДИНА": введение социальных стандартов достойной жизни, предусматривающих госрегулирование цен в разумных пределах и в интересах населения", - заключил депутат.