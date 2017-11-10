ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главная задача НАТО - противостояние с РФ. От архивных схем холодной войны альянс давно перешёл к актуальным планам современной войны, написал на свой станице в Facebook председатель партии "РОДИНА", депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Физически Россия отвечает на этот вызов. Мы развиваем оборонно-промышленный комплекс, укрепляем и совершенствуем Вооружённые силы РФ, модернизируем систему национальной безопасности в целом. То есть Россия, конечно, сумеет постоять за себя, если что. Но нужно усиливать политические и моральные аспекты нашей обороны. Понимание того, что Россия права, а НАТО - нет, должно пронизывать всё российское общество, а также всех, кто симпатизирует России за рубежом", - подчеркнул политик.