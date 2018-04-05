ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Британские спецслужбы полагают с высокой степенью вероятности, что установили местонахождение секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество, применённое в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах, которые в то же время не стали раскрывать место, где находится указанная лаборатория.

"Британские провокаторы не сдаются. Хотя дело Скрипаля уже практически развалилось, а предложение России о помощи в расследовании грубо отвергнуто Западом, специально обученные русофобы продолжают усиливать напор своей лжи. Спецслужбы Великобритании через СМИ заявили, что "почти уверены" в российском происхождении "Новичка", но подробностей нет. Потому что их нет, ещё не придумали!" – написал в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"В свете нарастающей русофобской кампании на Западе Москве следует выйти к нашим союзникам с инициативой учредить Международную антирусофобскую комиссию. Цель - совместная защита национальных интересов своих стран от последствий глобальных вызовов, связанных с холодной войной Запада против России и всех её партнёров. Как минимум, в работу Антирусофобской комиссии могут включиться Турция, Иран, Сирия, Китай, Индия, КНДР, народные республики Донбасса, Приднестровье", - резюмировал политик.

Источник уверяет, что уже с более чем высокой долей вероятности можно предполагать, что вещество было произведено в России. Вместе с тем он дал понять, что источники в британских службах безопасности не утверждают на все 100%, что знают точное нахождение лаборатории, однако степень их уверенности высока. Они также полагают, что российская сторона "производила тесты, чтобы выяснить, можно ли использовать "Новичок" для убийств по политическим мотивам".