ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дополнительные функции появятся в мобильном приложении «Метро Москвы» к чемпионату мира по футболу — 2018. Сервис начнёт прокладывать маршрут к стадиону «Спартак» и Большой спортивной арене «Лужников», где пройдут матчи чемпионата, к станциям городского велопроката, подскажет наиболее удобный вид транспорта и тарифы на поездки в Московскую область. Также в приложение добавят раздел, посвящённый футбольному турниру, на шести иностранных языках.

«Мобильное приложение “Метро Москвы” становится популярнее у москвичей и гостей столицы, поэтому мы расширяем его функционал. Новые услуги будут также удобны для иностранных туристов, которые посетят столицу в рамках чемпионата мира по футболу — 2018», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В «Метро Москвы» создадут специальный раздел, посвящённый проведению ЧМ-2018. Здесь можно будет прочитать краткую информацию о стадионах, на которых пройдут матчи, узнать их контакты, а также проложить к стадионам наиболее удобный маршрут. Сервис сообщит расписание предстоящих матчей и результаты прошедших игр. Планируется, что раздел будет доступен на шести иностранных языках: помимо английского, пользователь сможет выбрать французский, испанский, китайский, немецкий или португальский.

В «Метро Москвы» также появится список станций городского велопроката. Расположение точек проката, количество свободных мест и число доступных для аренды велосипедов можно будет посмотреть на интерактивной карте. Пользователи смогут проложить маршрут до станций, а также веломаршрут из одной точки города в другую. Кроме этого, на карте отобразятся туристические веломаршруты, проходящие рядом с самыми знаковыми столичными достопримечательностями. Здесь же можно будет найти информацию о тарифах и правилах пользования велопрокатом.

Пешеходные туристические маршруты по достопримечательностям столицы разместят в блоке «Культура Москвы». Пользователю нужно будет отметить несколько интересующих его мест, а сервис предложит ему оптимальный путь, пролегающий через все культурные объекты. Приложение также подскажет, какой выход с определенной станции метро приведёт к нужной улице или объекту.

В «Метро Москвы» появится возможность сохранить избранный маршрут (например, от дома до работы или от дома до учебного заведения). Сервис быстро подскажет расчётное время в пути с учётом транспортной обстановки в городе и закрытия той или иной станции. Приложение выберет подходящие тарифы на проезд (в соответствии с избранным маршрутом), в том числе тарифы на проезд в транспорте в Московской области.

В сервисе можно будет прослушать аудиоэкскурсии по Московскому центральному кольцу (МЦК). В специальном разделе разместят список станций МЦК, на которых доступен аудиогид. Пользователю предложат схему станции с метками, где он должен находиться при прослушивании каждой части аудиоэкскурсии. Также в мобильном приложении опубликуют правила пользования МЦК.