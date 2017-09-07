ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За это лето москвичи более 840 тысяч раз использовали бесплатную сеть городского Wi-Fi внутри Садового кольца. Самыми загруженными стали точки доступа на Тверской улице, Манежной площади и в Театральном проезде. Чаще всего пользователи подключались к сети в июле (360 тысяч раз), а реже всего в августе (214 тысяч раз).

Как рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города, за летние месяцы москвичи загрузили около 50 терабайт трафика с различных сайтов и приложений. Самыми популярными из них стали сервисы Apple и Google, а также поисковая система «Яндекс».

Из социальных сетей чаще всего использовали «Фейсбук», а лидером среди мессенджеров стал WhatsApp. Замыкает десятку самых используемых сервисов видеохостинг YouTube. Основной объём скачанного трафика (18 терабайт) зафиксирован в августе.

«Наибольшую активность по скачиваниям пользователи городского Wi-Fi проявили в последнем месяце этого лета. Горожане чаще загружали музыку, просматривали видео и пользовались различными сайтами и приложениями. В среднем каждый из пользователей провёл в сети 41 минуту», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

В топ-10 мест, популярных у пользователей городского Wi-Fi в пределах Садового кольца, вошли:

— Тверская улица, дом 6, строение 1;

— Манежная площадь, дом 1а;

— Театральный проезд, дом 2;

— улица Малая Дмитровка, дом 4;

— Тверская улица, дом 27, строение 2;

— Крымский проезд, дом 2, строение 1/53;

— улица Арбат, дом 31;

— улица Большая Грузинская, дом 1, строение 1;

— Страстной бульвар, дом 4;

— улица Кузнецкий Мост, дом 9.

Напомним, городской бесплатный Wi-Fi действует на 200 улицах в центре Москвы и в 24 столичных парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. В сети одновременно могут работать до 15 тысяч устройств, а переключение между точками не требует повторной авторизации.