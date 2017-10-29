ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дополнительные ясельные группы откроют в Солнечногорске в декабре 2017 года, это позволит значительно разгрузить имеющуюся очередь, сообщает пресс-служба районной администрации.

"В восьми дошкольных учреждениях района ведутся работы по ремонту имеющихся свободных помещений для открытия там новых ясельных групп для детей от 1,5 до 3 лет. Это значительно разгрузит имеющуюся очерёдность. В ряде школ и детских садов проводят ремонт и модернизацию", – сказал глава Солнечногорского района Андрей Чураков.

По его словам, все работы планируют завершить в декабре 2017 года.

В 12 образовательных учреждениях запланировали ремонт кровель. Кроме того, в 26 образовательных учреждениях заменят оконные блоки.