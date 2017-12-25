ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следствие по уголовному делу, возбуждённому по факту авиационной катастрофы 25 декабря 2016 года самолёта Ту-154 в районе аэропорта города Сочи, продолжается в установленном российским законодательством порядке.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 156 человек.

К настоящему времени проводится работа с более 100 свидетелями, в том числе должностными лицами Воздушно-космических сил, а также сотрудниками АО Международный аэропорт «Сочи», отвечавшими за подготовку воздушного судна к полету и управление воздушным движением.

С участием экспертов проводится комплексная комиссионная лётно-техническая судебная экспертиза полета самолёта.

Получены заключения по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, 3 взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз. Также завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов.

Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна.

С потерпевшими в результате авиакатастрофы гражданами налажено активное процессуальное взаимодействие.