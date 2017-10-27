К снегоуборке на дорогах Воронежской области подготовили более 500 единиц техники
27.10.2017, 16:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 500 единиц техники готовы к снегоуборке на дорогах Воронежской области. Об этом в ходе рабочей встречи сегодня, 27 октября, губернатору Алексею Гордееву доложил руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области Максим Оськин.
Максим Оськин проинформировал главу региона об итогах проверки готовности к зимнему сезону организаций, занимающихся эксплуатацией автомобильных дорог, и комбинатов благоустройства. На дороги региона будущей зимой готовы выйти свыше 500 единиц снегоуборочной техники. Необходимые реагенты запасены в полном объеме.
Кроме того, в рамках встречи Алексей Гордеев и Максим Оськин обсудили завершение ремонтных работ на дорогах региона. На автомобильных дорогах областного значения ремонт выполнен в полном объеме, на дорогах местного значения работы завершены в 85% муниципальных образований. На сегодняшний день идет комиссионная приемка с участием сотрудников департамента транспорта и автомобильных дорог области, экспертов и представителей администраций муниципальных образований. Срок полного окончания ремонтных работ - 10 ноября.
Также завершается обустройство пешеходных переходов. Работы, проведение которых не зависит от погодных условий, а именно оснащение дорожными знаками и пешеходными ограждениями и устройство освещения, планируется выполнить в срок до 10 декабря.
Максим Оськин проинформировал главу региона об итогах проверки готовности к зимнему сезону организаций, занимающихся эксплуатацией автомобильных дорог, и комбинатов благоустройства. На дороги региона будущей зимой готовы выйти свыше 500 единиц снегоуборочной техники. Необходимые реагенты запасены в полном объеме.
Кроме того, в рамках встречи Алексей Гордеев и Максим Оськин обсудили завершение ремонтных работ на дорогах региона. На автомобильных дорогах областного значения ремонт выполнен в полном объеме, на дорогах местного значения работы завершены в 85% муниципальных образований. На сегодняшний день идет комиссионная приемка с участием сотрудников департамента транспорта и автомобильных дорог области, экспертов и представителей администраций муниципальных образований. Срок полного окончания ремонтных работ - 10 ноября.
Также завершается обустройство пешеходных переходов. Работы, проведение которых не зависит от погодных условий, а именно оснащение дорожными знаками и пешеходными ограждениями и устройство освещения, планируется выполнить в срок до 10 декабря.
Источник: http://pgu.govvrn.ru