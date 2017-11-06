ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самая теплая погода на этой неделе будет во вторник и среду, а к выходным слегка похолодает.

Как сообщили в управлении метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги», ночью 7 ноября столбики термометров покажут от одного до трёх градусов тепла. Днем температура составит от трёх до пяти градусов выше нуля, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный подует со скоростью три — восемь метров в секунду.

В ночь на 8 ноября синоптики обещают от минус двух до нуля, днём — от двух до четырёх градусов со знаком плюс. Сохранится переменная облачность без осадков. Порывы северо-западного ветра могут быть от двух до семи метров в секунду.

В четверг ночью температура составит от минус двух до нуля. Днём потеплеет до одного — трёх градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность без дождей и слабый ветер.